Franklin Covey Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Der Relative Strength Index (RSI) von Franklin Covey liegt bei 0,78, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25 für das Unternehmen liegt bei 34, was auf eine neutrale Situation hinweist und ebenfalls eine Bewertung als "Gut" ergibt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Franklin Covey eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 5,29 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 5,29 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Franklin Covey. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Allerdings wurde über Franklin Covey mehr diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite von Franklin Covey in den letzten 12 Monaten mit -17,72 Prozent deutlich unter der durchschnittlichen Rendite von 6,16 Prozent in der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche und erhält daher ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.