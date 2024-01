Franklin Aktie: Wirklich lohnenswert?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor für die Bewertung einer Aktie. Die Aktie von Franklin stand zuletzt im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei vor allem negative Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen mit den negativen Themen rund um Franklin beschäftigt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung. Allerdings zeigen weiterführende Studien, dass überwiegend "Gut"-Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Franklin Aktie liegt bei 48,11, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 18, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit als "Gut" bewertet wird.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Franklin mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,58 im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Kapitalmärkte" um 76 Prozent unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Franklin mit 5,3 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 5,64 Prozent, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik führt.