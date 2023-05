Franklin Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Franklin, die im Segment "Asset Management & Custody Banken" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 24.05.2023, 15:21 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 24.37 USD.

Franklin haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Franklin in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Sell" erhält. Schließlich haben diese Form der Analyse um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert. Dabei zeigten sich 1 Sell- und 1 Buy-Signal. Aus diesem Bild wiederum lässt sich auf dieser Stufe lediglich eine "Hold" Empfehlung ableiten. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Hold".

2. Dividende: Franklin hat mit einer Dividendenrendite von 4,46 Prozent momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (5.23%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Kapitalmärkte"-Branche beträgt -0,76. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Franklin-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 11 Analystenbewertungen für die Franklin-Aktie abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen "Buy", 5 "Hold" und 6 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Sell"-Rating für die Franklin-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Franklin vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 24,7 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 1,35 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (24,37 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Hold"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Franklin somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.