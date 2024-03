Franklin Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Derzeit schüttet Franklin niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Kapitalmärkte. Der Unterschied beträgt 1,61 Prozentpunkte (4,71 % gegenüber 6,32 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Franklin-Aktie laut trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen wird. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 26,38 USD, während der letzte Schlusskurs bei 27,04 USD liegt, was einer Abweichung von +2,5 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (27,55 USD) weist mit einem letzten Schlusskurs in ähnlicher Nähe (-1,85 Prozent Abweichung) ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hin.

Im Bereich der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Franklin weist hier einen Wert von 11,36 auf, was deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 62,98. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Diskussionen rund um Franklin auf Plattformen der sozialen Medien spiegeln eine negative Stimmung wider, mit überwiegend negativen Meinungen in den Kommentaren der letzten zwei Wochen. Insgesamt ergibt sich jedoch ein Bild von 5 Gut- und 0 Schlecht-Signalen, was zu einer letztlichen Einstufung als "Gut" Aktie führt. Zusammengefasst wird die Aktie von Franklin bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.