Frankfurts Finanzszene stärken: TechQuartiers Digital Finance Accelerator schließt die Lücke zwischen Start-ups und Unternehmen

Frankfurt am Main (ots) -Weitere Informationen: https://techquartier.com/programs/digital-finance-accelerator.Das TechQuartier (http://www.techquartier.com/) (TQ), ein führender Innovationshub in Frankfurt, gibt den Startschuss für sein wegweisenden Accelerator-Programm "TQ Accelerator: Digital Finance". Diese Initiative ist ein wichtiger Meilenstein für Frankfurt als innovativer Finanzstandort, der die Lücke zwischen Unternehmen und Start-ups schließt und die Zusammenarbeit und Innovation im Finanzsektor fördert.Dr. Sebastian Schäfer, Geschäftsführer vom TechQuartier: "Für sieben Wochen werden wir innovative Lösungen in den Fokus rücken, dauerhafte Zusammenarbeiten aufbauen und gemeinsam das Finanzzentrum Frankfurt der Zukunft gestalten."Während des siebenwöchigen Programms nehmen die Teilnehmer:innen an maßgeschneiderten Networking-Veranstaltungen teil, erhalten Einblicke von Finanzexpert:innen und stellen ihre Innovationen im Rahmen von öffentlichen Veranstaltungen mit führenden Redner:innen vor. Dieser fokussierte Ansatz bietet sowohl den Start-ups als auch den Unternehmen beste Möglichkeiten, detailliert über Investitionen und Zusammenarbeit zu entscheiden und erhöht die Sichtbarkeit des digitalen Finanzsektors.Das Programm lädt europäische Start-ups ein, sich zu bewerben und teilzunehmen. Die Bewerbungsfrist läuft vom 1. März bis zum 7. April 2024.Das TechQuartier arbeitet in diesem Programm mit einer Vielzahl von Partnern zusammen, darunter Visa, neosfer, die ALH Gruppe, GFT, VR Payment und InnoPay. Institutioneller Partner ist die Deutsche Bundesbank.Tobias Czekalla, Country Manager Deutschland bei Visa: "Das TQ Accelerator Programm ist eine tolle Chance für den Fintech-Standort Frankfurt und wir freuen uns, es als strategischer Partner zu unterstützen. Bei Visa bringen wir auf der ganzen Welt etablierte Finanzinstitute mit aufstrebenden Akteuren aus der Start-up-Welt zusammen, um gemeinsam Bezahl- und Bankinglösungen der nächsten Generation zu ermöglichen. Es ist uns ein Anliegen auch hier vor Ort in der Rhein-Main-Region unseren Beitrag zu leisten."Der Accelerator wird vom Land Hessen öffentlich gefördert.Pressekontakt:Alise Munsonmunson@techquartier.com+49 069 90016050LinkedIn: https://de.linkedin.com/company/tech-quartierYouTube: https://www.youtube.com/tech-quartierInstagram: https://www.instagram.com/techquartierOriginal-Content von: FinTech Community Frankfurt TechQuartier, übermittelt durch news aktuell