Frankfurter Volksbank Rhein/Main eröffnet weitere Filialen der Zukunft

Frankfurt/Main (ots) -- Insgesamt 30 Filialen der Zukunft bis Ende 2024 geplant- Investitionsvolumen von rund 13 Mio. Euro für die neugestalteten Filialen- Wichtige Erfolge für Innovationsprogramm "Bank der Zukunft"Die Frankfurter Volksbank Rhein/Main eröffnet weitere Filialen mit ihrem modernen Banking-Konzept Filiale der Zukunft. Jetzt startete der Standort Bonames (Oberer Kalbacher Weg 3, 60437 Frankfurt). In den kommenden Monaten werden die Geschäftsstellen in Frankfurt-Griesheim, Hanau (Krämerstraße 12), Karben und Offenbach (Kaiserstraße 77) als Filialen der Zukunft dem Kundengeschäft übergeben. Bis Ende 2024 sollen weitere 14 Standorte folgen. In der Vergangenheit hat die Frankfurter Volksbank Rhein/Main bereits elf Filialen modernisiert. In ihre Filialen der Zukunft investiert die Frankfurter Volksbank Rhein/Main rund 13 Mio. Euro. Parallel werden bereits bis Ende diesen Jahres rund 30 SB-Standorte zu zeitgemäßen SBplus-Filalen mit modernster Technik umgestaltet.Eva Wunsch-Weber, Vorstandsvorsitzende der Frankfurter Volksbank Rhein/Main, erläutert: "Als moderne Regionalbank möchten wir nah bei unseren Kunden sein: Daher werten wir unsere Filialen zu Beratungs- und Content-Hubs auf - sie sind unser Gesicht am Markt und für viele unserer Kunden immer noch der wichtigste Kontaktpunkt zu ihrer Frankfurter Volksbank Rhein/Main. Das positive Feedback unserer Kunden bestätigt unseren Kurs. Unsere bislang zwölf Filialen der Zukunft sind ein erfolgreicher Baustein unserer Omnikanalstrategie, die beispielsweise auch unsere neu gestartete FVB Banking App umfasst."Erfolgreiches FilialkonzeptDie Filialen der Zukunft zeichnen sich vor allem durch den Ansatz "Beratung auf Augenhöhe" aus, welches hervorragend von den Kunden angenommen wird. Auch die neuen MehrWert-Programme für das Zukunftsthema Nummer Eins - nachhaltig Leben, Arbeiten und Wirtschaften - stoßen auf großes Interesse. Dazu zählen integrierte Angebote zu Themen wie energetisch Sanieren, E-Mobilität, Nachhaltigkeit und nachhaltiges Money-Management, die zusammen mit Partnern aus der Region entwickelt wurden.Die modernisierten Filialen verfügen über eine innovative und nachhaltige Ausstattung: einen großen Beratungstisch vor einer Mooswand für ein gutes Raumklima, einen Teppich aus recycelten Fischernetzen, moderne Technik mit großen Bildschirmen für eine weitgehend papierlose Beratung sowie Selbstbedienungsgeräte der neuesten Generation. Der Standort in Bonames mit rund zehn Mitarbeitern umfasst rund 250 Quadratmeter und beinhaltet unter anderem vier Beratungszimmer. Für den Parkplatz ist auch eine E-Ladesäule geplant.Über die Frankfurter Volksbank Rhein/Main:Die Frankfurter Volksbank Rhein/Main gehört mit einer Bilanzsumme von rund 15,6 Mrd. Euro und einer Gesamtkapitalquote von 19,5 Prozent zu den größten und kapitalstärksten Genossenschaftsbanken in Deutschland. Mit ihren rund 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreut sie mehr als 660.000 Privatkunden sowie gewerbliche und mittelständische Firmenkunden in der Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main. 255.000 Kunden sind zugleich Mitglied der Bank, was die Frankfurter Volksbank Rhein/Main zu der mit weitem Abstand mitgliederstärksten deutschen Volksbank macht. Dank ihrer besonderen Kundennähe ist sie seit ihrer Gründung im Jahr 1862 ein verlässlicher Partner des privaten und gewerblichen Mittelstandes in ihrem Geschäftsgebiet, der Region Frankfurt/Rhein-Main. Die enge Verwurzelung mit den Menschen und Institutionen in der Region kommt auch durch die vielfältige Unterstützung des gesellschaftlichen Lebens, ob im kulturellen, sozialen oder sportlichen Bereich, zum Ausdruck.Pressekontakt:Ansprechpartner für die Presse:Christian Dose, Pressesprecherpresse@frankfurter-volksbank.deTel.: 069 2172-11286Matthias Otte, Pressesprecherpresse@frankfurter-volksbank.deOriginal-Content von: Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG, übermittelt durch news aktuell