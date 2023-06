Frankfurter Landebahn wieder in Betrieb

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Frankfurter Flughafen wurde die vorübergehend stillgelegte Landebahn Nordwest am späten Donnerstagabend wieder in Betrieb genommen. Seit kurz nach 20.00 Uhr sind dort auch wieder Flugzeuge der Lufthansa gelandet, wie ein Sprecher des Betreibers Fraport berichtete. Die frisch sanierte Bahn war am Donnerstag vorübergehend aus Sicherheitsgründen aus dem Betrieb genommen worden, nachdem mehrere Flugzeuge sich bei der Landung die Reifen beschädigt hatten. Auf der 2800 Meter langen Piste war ein besonders griffiger Spezialbelag angebracht worden. Nach ersten Schadensmeldungen hatte die Lufthansa ihre Flugzeuge nicht mehr auf Bahn landen lassen. Fraport hatte daraufhin mit Walzen den frischen Belag glätten lassen./ceb/DP/stw