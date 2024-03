Frankfurter Flughafen am Donnerstag für Zustieg gesperrt

FRANKFURT (dts Nachrichtenagentur) - Aufgrund eines Streiks des Sicherheitspersonals am Frankfurter Flughafen kommt es am Donnerstag zu erheblichen Beeinträchtigungen des Betriebs. "Ein Zustieg zu Flügen ab Frankfurt ist am Streiktag nicht möglich", teilte der Flughafenbetreiber Fraport am Mittwochmittag mit. Man bitte alle Passagiere, Kontakt mit ihrer Fluggesellschaft aufzunehmen.Zudem komme es am Donnerstag und Freitag wegen des Streikaufrufs der Gewerkschaft Verdi für das Lufthansa-Bodenpersonal ganztägig zu erheblichen Beeinträchtigungen und Flugausfällen.

Fluggäste würden gebeten, sich vor Anreise an den Flughafen auf der Internetseite der Lufthansa über den Flugstatus zu informieren, hieß es.Das Sicherheitspersonal ist bei einem privaten Unternehmen beschäftigt und kontrolliert Passagiere und Gepäck im Auftrag der Bundespolizei. Die Beschäftigten fordern mehr Geld sowie einen Inflationsausgleich.

