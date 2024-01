Frankfurter Flughafen: Keine Einsteiger am Streiktag

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Frankfurter Flughafen werden am Donnerstag keine lokalen Passagiere zusteigen können. Grund ist der Warnstreik der Luftsicherheitskräfte an den Kontrollstellen, wie am Mittwoch ein Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport erklärte. Die Passagiere sollten nicht zum Flughafen kommen und sich mit ihren Airlines in Verbindung setzen, um alternative Reisemöglichkeiten zu erhalten.