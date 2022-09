Franke präsentiert neue Markenidentität / Zuverlässig und inspirierend

Aarburg (ots) -"Franke gestaltet aus Veränderungen Chancen für ein besseres Leben." Unter dieses Markenversprechen stellt der weltweit führende Anbieter von Lösungen für die Haushaltsküche, Systemgastronomie und professionelle Kaffeezubereitung seinen zukünftigen Look und seine Markenidentität. Seit 13. September 2022 setzt Franke seinen neuen Auftritt inklusive Website im neuen Look um."Die einzige Konstante ist der Wandel". Für Franke steht die Markenphilosophie dafür, auf intelligente Weise neue Wege zu finden, sich dem ständigen Wandel zu stellen - gemeinsam mit Kunden und Partnern. Das Unternehmen verbindet hierfür langjährige Ingenieurskunst mit moderner Technologie und funktioneller Ästhetik sowie mit integrierten Services und innovativen Lösungen. Kurz: Franke gestaltet aus Veränderungen Chancen für ein besseres Leben.Tradition trifft kühnen GeistUm diesen Markenpurpose stringent durch alle Unternehmensbereiche zu verfolgen, erarbeitete Franke einen Markenauftritt, der ab 13. September sukzessive auf allen Plattformen, wie z.B. auf der aktualisierten Website, und in der gesamten Marketingkommunikation sichtbar sein wird. Die Rolle des Designs besteht dabei darin, die neu entwickelte Markenpositionierung mittels visueller Identität auszudrücken.Getreu dem Prinzip "zuverlässig und inspirierend" wird das künftige Design dynamisch, flexibel und zeitgemäss sowie in klaren Farben, Linien und Symbolen umgesetzt. Das modernisierte Franke Logo erscheint unter Beibehaltung seiner Ursprünge in der aktivierenden Farbe "Vibrant Red", eine Weiterentwicklung der bestehenden Markenfarbe - für mehr Präzision und Anpassungsfähigkeit.Besonders auffällig: Das flexible Layout mit der neuen dynamischen Schriftart "Antarctica" sprengt die Grenzen der Formate und vermittelt so die Botschaft des ständigen Wandels besonders deutlich. Ebenso ermöglicht es verschiedene Kombinationen von Designelementen, die subtil oder plakativ, präzise oder dynamisch, elegant oder emotional sein können; je nach dem, um welchen Kommunikationskanal es sich handelt.Die neue Website: Franke Touchpoint zum Leben erwecktNach mehr als sechs Monaten der Entwicklung wird einer der wichtigsten Franke Kanäle, die Unternehmenswebsite franke.com, im neuen Design erscheinen und dadurch die Markenpositionierung unterstützen. Dank Responsive Design wird die klare und lesbare Darstellung auf verschiedenen Endgeräten optimiert. Zusätzlich soll durch eine klare Informationsarchitektur und attraktiven Inhalten eine verbesserte User Experience erzielt werden. Die Nutzerinnen und Nutzer finden auf der neugestalteten Website sämtliche Informationen rund um die Franke Gruppe und die drei Divisionen sowie alle nötigen Unterlagen und Informationen zu Produkten und Dienstleistungen."Das neue Branding ist für die Franke Gruppe mehr als nur ein angepasster Markenauftritt: Wir begreifen Veränderungen als Chance, um Neues zu schaffen und ständig besser zu werden. Dafür haben wir unsere Markenpositionierung geschärft und sind offen für den Wandel. Mutig überschreiten wir Grenzen und treiben Innovationen voran, damit wir stets einen Schritt voraus sind. Wir streben tagtäglich nach den bestmöglichen Ideen und Lösungen, um den unterschiedlichen Bedürfnissen unserer Kunden im Wandel der Zeit gerecht zu werden. Dies drücken wir nun mit dem neuen Design treffsicher aus", zeigt sich der CEO der Franke Gruppe, Patrik Wohlhauser, begeistert.Franke gehört zur Artemis Group und ist ein weltweit führender Hersteller und Anbieter von Lösungen und Ausstattungen für die Haushaltsküche sowie für die professionelle Systemgastronomie und Kaffeezubereitung. Das Unternehmen ist weltweit präsent und beschäftigt über 8000 Mitarbeitende in 37 Ländern. Der Nettoumsatz im Geschäftsjahr 2021 betrug ca. CHF 2.56 Milliarden. Erfahren Sie mehr auf www.franke.com.Pressekontakt:Gabriele Hepp, Head of Communications Franke GroupDirekt +41 62 787 3358Mobile +41 79 108 32 25gabriele.hepp@franke.comOriginal-Content von: Franke Group, übermittelt durch news aktuell