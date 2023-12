Frank's Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Die Expro-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 19,25 USD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 16,36 USD, was einem Unterschied von -15,01 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert, und hier liegt der letzte Schlusskurs mit 16,35 USD nahezu gleichauf (+0,06 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Analysebasis. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Im Bereich der Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 91,27, was 192 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Energie Ausrüstung und Dienstleistungen) von 31 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist, weshalb sie eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führte zu dem Schluss, dass überwiegend neutrale Themen diskutiert wurden. Somit ergibt sich auf dieser Ebene eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Energie" hat die Expro-Aktie eine Rendite von 31,94 Prozent erzielt, was mehr als 21 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche von 17,59 Prozent liegt Expro mit 14,36 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.