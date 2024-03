Frank's Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die Expro-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 19,03 USD verzeichnet. Der letzte Schlusskurs von 18,34 USD liegt um -3,63 Prozent unter diesem Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 17,61 USD nahe am letzten Schlusskurs (+4,15 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Expro-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie wurde festgestellt, dass die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität aufweisen. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt zudem eine negative Veränderung, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Daher wird der Expro-Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" vergeben.

Was die Analysteneinschätzung betrifft, so liegen aus den letzten zwölf Monaten 3 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten vor, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 31 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Expro-Aktie somit von den Analysten eine "Gut"-Empfehlung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Expro eher neutral diskutiert, wobei an vier Tagen positive Themen überwogen und an einem Tag negative Themen dominierten. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Expro-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.