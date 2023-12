Frank's Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Expro wurde der RSI sowohl für die letzten 7 Tage als auch auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 36,86 Punkten, was bedeutet, dass die Expro-Aktie als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25-Wert von 42,84 zeigt ebenfalls an, dass die Aktie auf 25-Tage-Basis als "Neutral" bewertet wird.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Expro bei 91 liegt, was bedeutet, dass die Börse 91,27 Euro für jeden Euro Gewinn von Expro zahlt. Dies ist eine Überbewertung im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 31 und führt dazu, dass das KGV als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Expro niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt die Analyse, dass die Stimmung für Expro in den vergangenen Wochen deutlich verbessert hat und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.