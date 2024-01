Frank's Aktie: Es wird konkret!

Das Unternehmen Expro wird derzeit mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 91,27 bewertet, was über dem Branchendurchschnitt von 29 liegt. Aufgrund dieser Überbewertung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien. Trotzdem konnte die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 29,74 Prozent erzielen, was 18,99 Prozent über dem Durchschnitt des Energie-Sektors liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" beträgt 19,74 Prozent, und Expro liegt aktuell 10 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wurde bei Expro eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, und die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ. Daher wird das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

In den letzten zwölf Monaten wurde die Aktie von Expro von Analysten insgesamt mit 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Obwohl im letzten Monat keine Analystenupdates zu Expro vorliegen, liegt das Kursziel im Mittel bei 31 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 98,08 Prozent bedeutet. Aufgrund der Bewertung von Analysten ergibt sich insgesamt die Einschätzung "Gut" für die Aktie von Expro.