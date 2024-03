Frank's Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Die technische Analyse der Expro-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 19,08 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 19,54 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +2,41 Prozent liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 18,15 USD, was einer positiven Differenz von +7,66 Prozent entspricht und somit zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie von Expro daher mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zum Aktienkurs derzeit 0, was zu einer negativen Differenz von -9,75 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Expro von den Analysten eine Bewertung als "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Expro zeigen, dass in den letzten beiden Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen von den Anlegern positiv eingeschätzt wird und daher als "Gut" bewertet wird.

In den letzten vier Wochen konnte eine positive Veränderung in der Stimmungslage der Aktie in den sozialen Medien festgestellt werden, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich hingegen nicht verändert. Insgesamt erhält Expro daher eine Bewertung als "Gut" auf dieser Ebene.