Francotyp Postalia Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Die Dividendenrendite von Francotyp-postalia liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies ergibt eine Differenz von -3,35 Prozent im Vergleich zur Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies". Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das Anleger-Sentiment für Francotyp-postalia wird als neutral eingestuft, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen befasst hat.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Francotyp-postalia-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 3,22 EUR angegeben. Der letzte Schlusskurs von 2,84 EUR weicht somit um -11,8 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 2,93 EUR, was einer Abweichung von -3,07 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Francotyp-postalia ein aktuelles KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 11,43 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 37,6 liegt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.