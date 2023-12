Francotyp Postalia Aktie: Das ist erstaunlich

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Francotyp-postalia derzeit als "Schlecht" einzustufen ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 3,25 EUR, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 2,84 EUR um -12,62 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 2,95 EUR, was einer Abweichung von -3,73 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigte die Analyse interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Francotyp-postalia als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt bei 11,43, was insgesamt 70 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" (37,77). Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat die Aktie von Francotyp-postalia im vergangenen Jahr eine Rendite von -17,99 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt sie damit 22,66 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt 1,44 Prozent, wobei Francotyp-postalia aktuell 19,43 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.