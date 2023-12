Francotyp Postalia Aktie: Da kann man verrückt werden!

Die technische Analyse von Francotyp-postalia zeigt gemischte Signale. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 3,26 EUR, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 2,86 EUR liegt, was einer Abweichung von -12,27 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf längerfristiger Basis. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 2,95 EUR, was einer geringeren Abweichung von -3,05 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Francotyp-postalia auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der RSI für 7 Tage steht bei 37,5, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung des RSI auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 53, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse liegt Francotyp-postalia mit einer Rendite von -6,49 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von -0,37 Prozent in der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien ist jedoch positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung auf dieser Ebene führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.