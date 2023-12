Francotyp Postalia Aktie: Anleger aufgepasst!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Francotyp-postalia liegt bei 63,16, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 61, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Francotyp-postalia wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Francotyp-postalia-Aktie ein Durchschnitt von 3,24 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2,84 EUR (-12,35 Prozent Unterschied) und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 2,94 EUR, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -17,99 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Francotyp-postalia damit 23,32 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.