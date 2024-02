Francotyp Postalia Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die Aktie von Francotyp-postalia wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Mit einem KGV von 10,86 liegt sie insgesamt 71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies", der bei 37,84 liegt. Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse die Bewertung "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Francotyp-postalia einen Wert von 0 Prozent auf, was 3,13 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite von 3 Prozent in der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" wird die Aktie daher als unrentables Investment eingestuft und erhält die Bewertung "Schlecht".

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Francotyp-postalia bei 2,7 EUR und damit -2,88 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird die Aktie hingegen aufgrund einer Distanz von -12,34 Prozent zum GD200 als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie für beide Zeiträume charttechnisch als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Francotyp-postalia-Aktie beträgt 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 55 im neutralen Bereich. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Aktie basierend auf der RSI-Bewertung.