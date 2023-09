Franco-Nevada Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Per 11.09.2023, 04:25 Uhr wird für die Aktie Franco-nevada am Heimatmarkt Toronto der Kurs von 189.96 CAD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Gold".

Unsere Analysten haben Franco-nevada nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Sentiment und Buzz: Bei Franco-nevada konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Franco-nevada in diesem Punkt negative Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit "Sell". In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurde dagegen eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert. Dies honorieren wir mit einer "Sell"-Bewertung. Zusammengefasst bekommt Franco-nevada für diese Stufe daher ein "Sell".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Franco-nevada erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 17,4 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche sind im Durchschnitt um -8,81 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +26,21 Prozent im Branchenvergleich für Franco-nevada bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -8,81 Prozent im letzten Jahr. Franco-nevada lag 26,21 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Franco-nevada heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 91,46 Punkten, zeigt also an, dass Franco-nevada überkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Sell"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Der RSI25 liegt bei 44,13, was bedeutet, dass Franco-nevada hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Hold" eingestuft. Zusammen erhält das Franco-nevada-Wertpapier damit ein "Sell"-Rating in diesem Abschnitt.