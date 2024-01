Franco-Nevada Aktie: Das ist ein Knall!

Die Aktie von Franco-nevada wird derzeit mit einer negativen Dividendenrendite bewertet, was bedeutet, dass das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" um -2,43 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von Analysten.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmung bezüglich Franco-nevada in den letzten Tagen überwiegend positiv. Die Diskussion war neun Tage lang von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negativen Themen überwogen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwog die positive Stimmung, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Allerdings haben statistische Auswertungen der historischen Kommunikationsdaten in den letzten zwei Wochen ergeben, dass es mehr Verkaufssignale als Kaufsignale gab, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt aktuell, dass die Aktie von Franco-nevada auf 7-Tage-Basis als überkauft eingestuft wird. Für den 25-Tage-RSI wird die Aktie jedoch als neutral bewertet, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat Franco-nevada im vergangenen Jahr eine Rendite von -16,93 Prozent erzielt, was 5,91 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.