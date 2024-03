Franco-Nevada Aktie: Interessante Aussichten?

Der Aktienkurs von Franco-nevada hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -18,33 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche eine Outperformance von +0,67 Prozent darstellt. Im Branchenvergleich hatte der "Materialien"-Sektor eine mittlere Rendite von -19,01 Prozent im letzten Jahr. Franco-nevada lag 0,67 Prozent über diesem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Franco-nevada eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse ergibt jedoch eine "Neutral"-Einschätzung aufgrund vorwiegend negativer Nachrichten in den letzten ein bis zwei Tagen.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch ein "Gut"-Rating, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Analysten haben für Franco-nevada in den letzten 12 Monaten 4 mal die Einschätzung "Gut", 3 mal die Einschätzung "Neutral" und 0 mal das Rating "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie als "Neutral". Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 20,55 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 187,71 CAD, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".