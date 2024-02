Franco-Nevada Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Der Relative Strength Index (RSI) für die Franco-nevada-Aktie zeigt einen Wert von 48 für die letzten 7 Tage, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI-Wert bei 48,2, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Franco-nevada nach der RSI-Bewertung.

Im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche hat Franco-nevada in den letzten 12 Monaten eine Performance von -18,33 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -20,61 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +2,27 Prozent im Branchenvergleich für Franco-nevada. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Rendite von Franco-nevada 2,27 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 6 Analystenbewertungen für die Franco-nevada-Aktie abgegeben, wovon 4 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Gut" für die Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 205,67 CAD, was ein Aufwärtspotential von 42,18 Prozent vom letzten Schlusskurs (144,65 CAD) bedeutet. Somit ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung aus den Analystenbewertungen für Franco-nevada.

Bei der Dividendenausschüttung schneidet Franco-nevada jedoch schlecht ab, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 1 liegt, was einer negativen Differenz von -2,13 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht.

Insgesamt erhält Franco-nevada auf Basis der verschiedenen Bewertungskriterien ein gemischtes Rating, wobei die Analystenempfehlung positiv ausfällt, während die Dividendenpolitik als negativ bewertet wird.