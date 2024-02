Franco-Nevada Aktie: Da kann man nur noch staunen

Der Aktienkurs von Franco-nevada verzeichnete im letzten Jahr eine Rendite von -18,33 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Materialien" eine Überperformance von 3,81 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -22,15 Prozent, wobei Franco-nevada aktuell 3,81 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich Franco-nevada in den letzten Tagen größtenteils positiv. Allerdings hat sich die Diskussion in den letzten Tagen auf negative Themen verlagert, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten weisen in den letzten zwei Wochen auf überwiegend Verkaufssignale hin, was zu einer negativen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Franco-nevada aktuell bei 175,17 CAD liegt, während der Aktienkurs bei 145,43 CAD notiert. Dies führt zu einer negativen Bewertung. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage entspricht die Differenz lediglich -0,48 Prozent, was zu einem neutralen Signal führt. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Einschätzung basierend auf den technischen Analysen.

Die Analysteneinschätzung der letzten zwölf Monate zeigt, dass 4 Analysten die Aktie positiv bewerten, 2 neutral und keine negativ, was zu einer insgesamt positiven Empfehlung führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 205,67 CAD, was einer Empfehlung zum Kauf der Aktie entspricht, da sie um 41,42 Prozent steigen könnte.

Insgesamt erhält die Franco-nevada-Aktie aufgrund der Überperformance im Vergleich zur Branche, der neutralen Stimmungslage der Anleger und der positiven Analysteneinschätzung eine insgesamt positive Bewertung.