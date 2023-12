Franco-Nevada Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Franco-nevada in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich ebenfalls positiv, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Franco-nevada wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt Franco-nevada mit einer Rendite von -16,93 Prozent mehr als 6 Prozent darunter. Die Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnete eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -11,36 Prozent, und auch hier liegt Franco-nevada mit 5,57 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Franco-nevada mittlerweile bei 186,76 CAD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 147,54 CAD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -21 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 163,86 CAD, wodurch die Aktie mit einem Abstand von -9,96 Prozent ein weiteres "Schlecht"-Rating erhält. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamtnote "Schlecht".

Die Dividendenrendite für Franco-nevada beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,14 Prozent und liegt damit nur leicht über dem Mittelwert (1,03) für diese Aktie. Aufgrund dessen erhält Franco-nevada von den Analysten eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik.