Franco-Nevada Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Der Aktienkurs von Franco-nevada verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -21,3 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -11,67 Prozent gefallen, was darauf hindeutet, dass Franco-nevada im Branchenvergleich um -9,62 Prozent unterperformt hat. Der "Materialien"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -11,67 Prozent im letzten Jahr, was bedeutet, dass Franco-nevada um 9,62 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Von insgesamt 6 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Franco-nevada-Aktie erhielten 4 Bewertungen die Einstufung "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. In den letzten 30 Tagen wurden 3 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einschätzungen abgegeben, was darauf hindeutet, dass die Aktie zuletzt mit einem "Gut" bewertet wurde. Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 205,67 CAD, was bedeutet, dass die Aktie um 38,37 Prozent steigen könnte, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 148,63 CAD. Die Ableitung daraus ist eine Empfehlung von "Gut". Insgesamt erhält Franco-nevada von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen rund um Franco-nevada in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend negative Meinungen geäußert, während in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert wurden. Im Hinblick auf die Anlegerstimmung wird das Unternehmen daher als "Neutral" eingestuft. Im gleichen Zeitraum ließen sich auch zehn Handelssignale ermitteln, die 0 positive und 10 negative Signale ergaben. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht"-Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Franco-nevada bezüglich der Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf fundamentale Gesichtspunkte beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Franco-nevada 32. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" durchschnittlich ein KGV von 320. Aus fundamentaler Sicht ist Franco-nevada daher derzeit unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.