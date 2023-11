Franchise Brands Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Aktienanalyse. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen bestimmten Zeitraum und zeichnet dies für 7 Tage auf. Aktuell zeigt der RSI für Franchise Brands einen überverkauften Wert von 20,93, was als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 53, was als "Neutral" betrachtet wird.

Die Auswertung des Sentiments und Buzz zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Diskussionsintensität zeigt keine signifikante Veränderung, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In der technischen Analyse ergibt der Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs eine Abweichung von -10,79 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Franchise Brands niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Insgesamt erhält Franchise Brands verschiedene Bewertungen in Bezug auf den RSI, das Sentiment und Buzz, die technische Analyse und die Dividende, was auf unterschiedliche Einschätzungen hindeutet.