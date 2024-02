Franchise Brands Aktie: Da braut sich was zusammen!

Der Aktienkurs von Franchise Brands hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -18,38 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Diversifizierte Verbraucherdienste"-Branche im Durchschnitt um 0,58 Prozent, was bedeutet, dass Franchise Brands im Branchenvergleich um -18,97 Prozent unterperformt hat. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor betrug die durchschnittliche Rendite -3,29 Prozent, wobei Franchise Brands 15,09 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende schüttet Franchise Brands im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 1,3 % aus, was 1,38 Prozentpunkte weniger als der übliche Durchschnitt von 2,69 % ist. Dieser niedrigere Ertrag führt zur Einstufung als "Schlecht".

Die Einschätzung der Stimmung unter den Anlegern zeigt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren, und die Themen in den sozialen Medien waren ebenfalls hauptsächlich neutral. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Bei der technischen Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Franchise Brands beträgt derzeit 100 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird Franchise Brands in Bezug auf den Aktienkurs, die Dividende, die Anlegerstimmung und den Relative Strength Index mit überwiegend "Schlecht" bewertet.