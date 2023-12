Franchise Brands Aktie: Da braut sich was zusammen!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Franchise Brands-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 166,79 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 159 GBP liegt, was eine Abweichung von -4,67 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so beträgt dieser aktuell 149,92 GBP, was eine Abweichung von +6,06 Prozent zum letzten Schlusskurs bedeutet. Somit erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Franchise Brands aktuell 94, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" als überbewertet gilt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -18,38 Prozent erzielt hat, was 23,81 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" beträgt 11,75 Prozent, wobei Franchise Brands aktuell 30,13 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf Dividenden ergibt sich ein Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs von 1 bei Franchise Brands, was einer negativen Differenz von -1,26 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" entspricht. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.