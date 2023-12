Fragrant Prosperity-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die Stimmung unter den Anlegern von Fragrant Prosperity in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Meinungen und Äußerungen der letzten zwei Wochen, die ausgewertet wurden, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. In den letzten ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Auch über einen längeren Zeitraum lässt sich die Fragrant Prosperity hinsichtlich der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Dabei hat die Aktie eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Fragrant Prosperity von 0,0051 GBP mit -83 Prozent Entfernung vom GD200 (0,03 GBP) ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 0,01 GBP auf, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt.

Der Relative Strength-Index, RSI, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet, führt zu einer Einstufung als "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Fragrant Prosperity.