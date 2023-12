Fragbite AB Aktie: Ist das wirklich wahr?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dafür werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Zeitverlauf in Relation gesetzt. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Aktie von Fragbite: Aktuell liegt der Wert bei 46. Somit ist das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft, weshalb ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 44,84 weder überkauft noch überverkauft. Daher erhält die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Fragbite.

Die Diskussionen über Fragbite in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten zwei Wochen überwiegen dabei die positiven Äußerungen. Auch wurden in den vergangenen Tagen vorwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Basierend auf diesen Erkenntnissen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie von Fragbite bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Fragbite aktuell auf 2,41 SEK, während der aktuelle Kurs bei 1,8 SEK liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -25,31 Prozent liegt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage weist hingegen einen Stand von 1,75 SEK auf, wodurch die Aktie mit einem Abstand von +2,86 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz, also die Stimmung rund um die Aktien, werden neben den Analysen aus Bankhäusern auch anhand des langfristigen Stimmungsbildes unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. In Bezug auf die Aktie von Fragbite zeigt die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Fragbite weist laut unserer Messung kaum Änderungen auf, weshalb auch hier die Note "Neutral" vergeben wird.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Fragbite basierend auf verschiedenen Analysefaktoren.