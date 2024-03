Fractale Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die Cytori Cell Research Institute-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich mit 1066,27 JPY pro Schlusskurs gehandelt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 1050 JPY, was einem Unterschied von -1,53 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Zahlen wurde die Aktie charttechnisch als "Neutral" eingestuft. Dies gilt auch für den 50-Tages-Durchschnitt von 1100,78 JPY, da der letzte Schlusskurs nur minimal vom gleitenden Durchschnitt abweicht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Cytori Cell Research Institute. Die Aktie wird daher auch in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Die Häufigkeit der Diskussionen zu einer Aktie zeigt, ob das Unternehmen derzeit im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Cytori Cell Research Institute in etwa normaler Frequenz diskutiert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In den vergangenen Tagen war die Stimmungslage in sozialen Netzwerken überwiegend positiv, mit nur wenigen neutralen und keinen negativen Diskussionen. Infolgedessen wird das Anleger-Sentiment als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses und zeichnet dies im Relative Strength-Index auf. Dieser Index zeigt, dass die Cytori Cell Research Institute-Aktie derzeit mit einem Wert von 95,35 als überkauft eingestuft wird, was als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man die relative Bewegung über 25 Tage, ergibt sich ein Wert von 63, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird der RSI daher als "Schlecht" eingestuft.