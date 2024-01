Fractal Gaming AB Aktie: Wann tut sich was?

Die Anlegerstimmung und das Sentiment rund um die Aktien von Fractal Gaming waren in den letzten Tagen neutral. Dies zeigt sich sowohl in der Diskussion in den sozialen Medien als auch in den neuesten Nachrichten über das Unternehmen. Laut einer Stimmungsanalyse erhält Fractal Gaming daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Fractal Gaming wurde ebenfalls untersucht. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergaben ein insgesamt neutrales Bild. Sowohl die Beitragsanzahl als auch die Diskussionsintensität zeigten eine mittlere Aktivität, was zu der Einschätzung einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Fractal Gaming wies kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führte.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis wurde festgestellt, dass Fractal Gaming weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI führten zu einer Bewertung der Aktie als "Neutral".

Auch die technische Analyse ergab ein "Neutral"-Signal. Der aktuelle Kurs der Fractal Gaming-Aktie liegt mit einer Entfernung von +1,59 Prozent vom GD200 bei 34,6 SEK und wird somit als neutral eingestuft. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 35,21 SEK auf, was zu einem weiteren "Neutral"-Signal führt.

Zusammenfassend wird die Aktie von Fractal Gaming in Bezug auf Anlegerstimmung, Sentiment, Relative Strength Index und technische Analyse insgesamt als "Neutral" bewertet.