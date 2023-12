Fractal Gaming AB Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Weitere Suchergebnisse zu "Intesa Sanpaolo":

Fractal Gaming: Anleger-Stimmung "Gut" und Bewertung "Neutral"

Die Anleger von Fractal Gaming haben in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Bewertungen in den sozialen Medien abgegeben, wie unsere Redaktion festgestellt hat. Die Kommentare und Diskussionen in Bezug auf den Wert waren größtenteils positiv, was zu der Einschätzung führt, dass die Anleger-Stimmung auf einer guten Ebene liegt. Daher erhält die Messung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Die Internet-Kommunikation zeigt, dass es in den letzten Wochen keine starken positiven oder negativen Ausschläge in der Stimmung für Fractal Gaming gab. Daher bewerten wir die Stimmung insgesamt als "Neutral". Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls nicht außergewöhnlich, weshalb auch dies zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Fractal Gaming derzeit 0,65 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung führt. Über einen Zeitraum von 200 Tagen betrachtet, liegt die Aktie jedoch 4,29 Prozent über dem GD200 und erhält daher auch hier eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Fractal Gaming zeigt der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für beide Zeiträume führt.

Insgesamt erhält Fractal Gaming daher eine "Gut"-Einstufung in Bezug auf die Anleger-Stimmung, während die Bewertungen auf der technischen Analyse und dem RSI zu einer "Neutral"-Einschätzung führen.