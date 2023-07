Frachterunglück: Zwei deutsche Not-Schlepper permanent auf See

HANNOVER (dts Nachrichtenagentur) - Vor dem Hintergrund des weiter brennenden Frachters in der Nordsee bei Ameland sieht das niedersächsische Umweltministerium das Havariekommando im Falle eines Unglücks gut ausgestattet. "Wir haben in Deutschland zwei leistungsstarke Not-Schlepper: die Nordic (Einsatz in der Nordsee) und die Baltic (Einsatz in der Ostsee). Beide sind permanent auf See, um im Falle einer Havarie schnell (innerhalb weniger Stunden) vor Ort zu sein", teilte eine Sprecherin des Ministeriums auf Anfrage der "Rheinischen Post" (Freitagausgabe) mit.

"Dazu kommen noch in Summe sieben Mehrzweckschiffe, etwa zur Ölbekämpfung, die ebenfalls unterstützen können. Damit sind wir international gut aufgestellt." Auf dem Schiff mit dem Namen "Fremantle Highway" war in der Nacht auf Mittwoch etwa 27 Kilometer nördlich von der niederländischen Insel Ameland ein Feuer ausgebrochen.

Foto: über dts Nachrichtenagentur