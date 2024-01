Foxtons Aktie: Das hat Gewicht!

In den letzten zwölf Monaten liegen für Foxtons 0 gute, 1 neutrale und 0 schlechte Analystenbewertungen vor, was zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating führt. Im Durchschnitt liegt das Kursziel für die Aktie laut Analystenmeinungen bei 40 GBP. Basierend auf dem letzten Schlusskurs von 51 GBP könnte die Aktie um -21,57 Prozent fallen, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Foxtons-Aktie daher eine "Neutral"-Empfehlung.

Bei der Beurteilung, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Für Foxtons liegt der 7-Tage-RSI bei 25,96 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauftes noch überverkauftes Verhalten, weshalb das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Foxtons-Aktie eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse. In diesem Zusammenhang zeigt Foxtons eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Veränderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 39,4 GBP für Foxtons verzeichnet, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Aktie liegt mit einem Kurs von 51 GBP um +29,44 Prozent über dieser Linie. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 43,6 GBP, was einer Differenz von +16,97 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal für die Foxtons-Aktie darstellt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Gut".