Foxtons Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI für Foxtons auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 37,78 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan als "Neutral" eingestuft wird. Gleiches gilt für den 25-Tage-RSI, der bei 31,94 liegt. Somit wird die Aktie auch auf dieser Basis als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigen Diskussionen in den sozialen Medien und die neuesten Nachrichten ein überwiegend neutrales Bild. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Foxtons daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Die langfristige Stimmungslage und die Diskussionsintensität im Internet zeigen ebenfalls eine neutrale Bewertung für die Aktie von Foxtons. Die Rate der Stimmungsänderung für Foxtons hat sich in einem Zeitraum kaum verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Foxtons aktuell bei 41,81 GBP, was der Aktie die Einstufung "Gut" einbringt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 58,4 GBP, was einen Abstand von +39,68 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage erhält die Foxtons-Aktie ein "Gut"-Signal, basierend auf einer Differenz von +12,7 Prozent.

Zusammenfassend ergibt sich für Foxtons eine insgesamt positive Bewertung auf Basis der verschiedenen Analysefaktoren.