Foxtons Aktie: Ist das noch wichtig?

Die Aktie der Foxtons wurde von Analysten in den vergangenen zwölf Monaten mit unterschiedlichen Einstufungen bewertet. Es gab keine positiven Einstufungen, eine neutrale und keine negativen Bewertungen. Daraus ergibt sich insgesamt eine neutrale Einstufung für die langfristige Perspektive. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 40 GBP, was im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 60,1 GBP eine erwartete Kursentwicklung von -33,44 Prozent bedeutet, was als schlecht eingestuft wird.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Foxtons als neutral eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 liegt bei 16,36, was als gut eingestuft wird, und der RSI25 bei 27,18, ebenfalls gut für diesen Zeitraum. Insgesamt ergibt sich also ein gutes Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz über die Aktie lässt sich eine mittlere Diskussionsintensität feststellen, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In sozialen Medien wurde die Aktie von Foxtons in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher insgesamt auch eine neutrale Einstufung.

Zusammenfassend ergibt sich also eine neutrale Gesamteinschätzung basierend auf den Bewertungen von Analysten, dem Relative Strength-Index, dem Sentiment und Buzz sowie der Anleger-Stimmung.