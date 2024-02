Foxtons Aktie: Ist es vollbracht?

Weitere Suchergebnisse zu "Foxtons Group":

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was sich positiv auf das Anleger-Sentiment auswirkte. Das Stimmungsbarometer zeigte an einem Tag eine positive Richtung, wodurch die Redaktion die Aktie von Foxtons mit einem "Gut" bewertet. Auch die Diskussionsintensität über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Foxtons stieg in den letzten ein bis zwei Tagen, was zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Foxtons ergibt ein gemischtes Bild. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, weshalb eine "Neutral"-Bewertung abgegeben wird. Zudem blieb die Rate der Stimmungsänderung für Foxtons gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich aus der langfristigen Sicht eine "Neutral"-Einschätzung für die Aktie.

Die Analysten haben Foxtons in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt mit 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen "Neutral"-Einstufung führt. Obwohl es keine aktuellen Analystenupdates zu Foxtons gibt, liegt das mittlere Kursziel für die Aktie bei 40 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 57,2 GBP verläuft. Dies deutet auf eine erwartete Kursentwicklung von -30,07 Prozent hin, was als "Schlecht" eingestuft wird. Somit ergibt sich aus der Bewertung der Analysten insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung für die Aktie.

Die technische Analyse der Foxtons-Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt auch ein positives Bild. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der der letzten 50 Handelstage weisen darauf hin, dass der letzte Schlusskurs deutlich darüber liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Foxtons-Aktie somit eine positive Einschätzung basierend auf der technischen Analyse.