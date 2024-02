Foxtons Aktie: Es gibt was neues!

Die Foxtons-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 41,52 GBP verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 60,1 GBP liegt. Das ergibt eine Abweichung von +44,75 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 50,94 GBP unter dem aktuellen Kurs (+17,98 Prozent), wodurch auch hier eine "Gut"-Bewertung zustande kommt. Insgesamt erhält das Unternehmen also ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Stellung der Foxtons-Aktie. Der RSI7 beläuft sich auf 16,36 und der RSI25 auf 27,18, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine durchschnittliche Aktivität und Diskussionsintensität festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den vergangenen zwei Wochen überwiegend als neutral bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf dieser Ebene führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt somit insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.