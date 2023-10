Foxit zum Leader im IDC MarketScape Report 2023 ernannt / IDC MarketScape-Anbieterbewertung kürt Foxit zum Spitzenreiter in der Kategorie eSignatur-Software

Fremont, Kalifornien, USA (ots) -Foxit (https://foxit.com/de/), ein führender Anbieter innovativer PDF- und eSignatur-Produkte und -Dienstleistungen, ist stolz bekanntzugeben, im IDC MarketScape: Worldwide eSignature Software 2023 Vendor Assessment (doc #US49646923, September 2023) als Leader ausgezeichnet zu sein. Der IDC MarketScape-Bericht legt eine konsequente Bewertungsmethodik für alle Fähigkeiten fest, die über den Marktanteil hinausgeht und einen klaren Rahmen für die Bewertung von Produkt- und Serviceangeboten, Potenzialen, Strategien sowie aktuellen und zukünftigen Markterfolgsfaktoren für jeden Anbieter bereitstellt.Der Auszug aus dem Bericht ist kostenlos auf der Foxit-Website erhältlich unter https://www.foxit.com/whitepaper/2023/idc-marketscape/"Foxit verfügt über wichtige Unterscheidungsmerkmale wie die Möglichkeit, PDF-Dokumente selbst zu signieren und Unterschriften von anderen anzufordern. Gleichzeitig können dabei fortschrittliche Bearbeitungsfunktionen genutzt werden", sagt Holly Muscolino, Group Vice President, IDC. "Die Integration von eSignatur-Funktionen mit Foxit PDF Editor Suite, die das Erstellen, Bearbeiten, die Automatisierung von Dokumenten und das automatische Ausfüllen von Formularen umfasst, ermöglicht erhebliche Zeit- und Arbeitseinsparungen.""Foxit ermöglicht es uns, uns auf unsere Kunden und deren Erfahrungen zu konzentrieren und die elektronischen Unterschriften den Profis zu überlassen", sagt Mike O'Brien, CEO von Conext. Conext ist ein Platform-as-a-Service-Unternehmen, das Arbeitsabläufe digitalisiert und die Effizienz von Hochschulen verbessert. Das Unternehmen setzt Foxit eSign ein, um Einschreibungs- und andere Dokumentenprozesse für Studenten und Absolventen zu optimieren. Die Conext-Plattform nutzt außerdem das Foxit-Partnerportal, um die Nutzung von Dokumenten standortübergreifend zu überwachen und zu verfolgen.Foxits PDF Editor Suite umfasst sowohl eSignaturen als auch erweiterte PDF-Bearbeitungsfunktionen für Windows/Mac, mobile Geräte und Cloud sowie kollaborative und KI-gesteuerte Funktionen wie das Schwärzen persönlicher Informationen und das Zusammenfassen wesentlicher Textstellen eines Vertrags oder eines anderen Dokuments.IDCs "State of Content Services Survey" aus dem Juni 2023 zufolge, gaben 72 % der befragten Unternehmen in Nordamerika an, dass sie in den nächsten 12 Monaten mit gewisser oder hoher Wahrscheinlichkeit nach Lösungen suchen werden, die GenAI (generative KI) für inhaltszentrierte Workflows beinhalten."Wir sind stolz darauf, ein führendes Unternehmen im Bereich der eSignatur-Technologie und die erste KI-gestützte PDF-Lösung zu sein, die GenAI für inhaltsorientierte Workflows in unsere PDF Editor Suite integriert", sagt Phil Lee, CCO bei Foxit. "KI wird zunehmend in digitale Dokumenten-Workflows integriert, was menschliche Fehler reduziert sowie die Benutzererfahrung und die Gesamteffizienz verbessert. Die Kombination von beidem in einer Komplettlösung schafft eine vollständige Intelligent Document Platform."Über FoxitFoxit wurde 2001 gegründet und ist ein führender Anbieter innovativer PDF- und eSignatur-Produkte und Dienstleistungen, der Wissensarbeiter*innen hilft, ihre Produktivität zu steigern und mehr mit Dokumenten zu erreichen. Foxit kombiniert benutzerfreundliche Desktop-Software, mobile Apps und Cloud-Dienste in einem leistungsstarken Produkt: Die Foxit PDF Editor Suite. Diese Intelligent Document Platform ermöglicht es User*innen, mit dem integrierten PDF Editor (https://www.foxit.com/de/pdf-editor/) und den eSign (https://www.foxit.com/de/esign-pdf/)-Lösungen Dokumente zu erstellen, zu bearbeiten, auszufüllen und zu unterschreiben - von überall und auf jedem Gerät. Softwareentwickler*innen binden Foxits innovative PDF-Technologie über leistungsstarke, plattformübergreifende Software Developer Kits (SDK) in ihre Anwendungen ein.Foxit hat weltweit bereits mehr als 485.000 Kunden, von KMUs bis hin zu global agierenden Konzernen. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in der ganzen Welt, inklusive den USA, Asien, Europa und Australien. Die Europazentrale befindet sich in Berlin. Mehr über Foxit erfahren Sie unter https://foxit.com/de/.Über IDC MarketScapeDas IDC MarketScape-Anbieterbewertungsmodell wurde entwickelt, um einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von IKT-Anbietern (Informations- und Kommunikationstechnologie) in einem bestimmten Markt zu geben. Die Forschungsmethodik nutzt eine strenge Bewertungsmethode, die sowohl auf qualitativen als auch quantitativen Kriterien basiert und zu einer einzigen grafischen Darstellung der Position jedes Anbieters innerhalb eines bestimmten Marktes führt. IDC MarketScape bietet einen klaren Rahmen, in dem die Produkt- und Serviceangebote, Potenziale und Strategien sowie die aktuellen und zukünftigen Erfolgsfaktoren von IT- und Telekommunikationsanbietern sinnvoll verglichen werden können. Der Rahmen bietet Technologiekäufern außerdem eine 360-Grad-Bewertung der Stärken und Schwächen aktueller und potenzieller Anbieter.