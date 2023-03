Foxit erhält Microsoft 365-Zertifizierung für PDF Editor Cloud for Microsoft® Teams / Foxit bietet sichere Lösungen für die leistungsstärksten verfügbaren Tools am Markt

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Berlin (ots) -Foxit (https://www.foxit.com/de/), ein führender Anbieter innovativer PDF- und eSignatur-Produkte und -Dienstleistungen, freut sich bekanntzugeben, dass Foxit PDF Editor Cloud for Teams die Microsoft® 365-Zertifizierung erhalten hat. Das spiegelt den kontinuierlichen Fokus wider, Lösungen für die sichersten verfügbaren Anwendungen bereitzustellen. Die Microsoft 365-Zertifizierung für Teams ermöglicht Unternehmen, über die Plattform zusammenzuarbeiten und dabei die leistungsstarken Funktionen von Foxit PDF Editor Cloud for Microsoft Teams zu nutzen - mit der Gewissheit, dass ihre Geschäftsdaten sicher sind."Bei Foxit legen wir großen Wert darauf, den sichersten Zugang zu unseren leistungsstarken Tools und Applikationen zu bieten", sagt Phil Lee, Chief Commercial Officer bei Foxit. "Unsere Kunden können sich auf ihre Workflows konzentrieren und haben die Gewissheit, dass ihre Dokumente bei der Zusammenarbeit in der Cloud umfassend geschützt sind. Die Microsoft 365-Zertifizierung von Foxit PDF Editor Cloud for Microsoft Teams bedeutet, dass unsere Lösung einige der strengsten und anspruchsvollsten Tests der Branche durchlaufen hat."Ausführlicher Prüfprozess zeigt hohe SicherheitsstandardsFoxit PDF Editor Cloud for Teams wurde einem gründlichen Prüfprozess unterzogen, um die höchste Sicherheit und Compliance der App zu bestätigen. Die Lösung durchlief eine Attestierungsphase, in der die Sicherheit, die Datenverarbeitung und die Compliance-Attribute der App überprüft werden. Die Lösung wurde außerdem einem umfassenden Audit durch eine dritte Partei unterzogen, um die ordnungsgemäße Datenverarbeitung, Verschlüsselung, Virenschutz und Firewall-Sicherheit zu gewährleisten, wie sie in SOC-2, PCI-DSS und ISO-27001 zu finden sind. Die App ist eine von nur zwei PDF Editor-Integrationen, die zertifiziert wurden, und die klare Wahl gegenüber Konkurrenzprodukten. Im Vergleich bietet Foxits Lösung zusätzliche Kollaborationsfunktionen, wie das Hinzufügen von Anhängen durch Teamkollegen und die Bereitstellung von mehr Feedback-Optionen für Autor*innen von PDF-Dokumenten."Die Microsoft 365-Zertifizierung gibt Kunden die Gewissheit, dass eine App anhand einer umfassenden Reihe von Sicherheits- und Compliance-Kontrollen überprüft wurde", so Tony Balkan, Principal Program Manager für App Compliance bei Microsoft. "Wir freuen uns, dass Foxit PDF Editor for Microsoft Teams mit dem Microsoft 365 Certification Badge ausgezeichnet wurde und damit sein Engagement für den Schutz von Kundendaten auf der Microsoft Teams-Plattform unter Beweis stellt."Foxit PDF EditorPDFs mit leistungsstarken und dennoch einfachen Workflows auf dem Desktop, Mobilgeräten und im Web erstellen, bearbeiten und elektronisch signieren - egal ob im Büro, von zu Hause oder unterwegs. Die integrierten und preiswerten Lösungen von Foxit bieten:- Foxit PDF Editor (https://www.foxit.com/de/pdf-editor/) - Einfaches sowie schnelles Erstellen und Bearbeiten professioneller PDF-Dokumente und Formulare.- Foxit eSign (https://www.foxit.com/de/esign-pdf/) - Rechtsverbindlicher elektronischer Signaturdienst zum Vorbereiten, Versenden, Unterzeichnen und Nachverfolgen von Vereinbarungen.- Foxit PDF Editor Cloud - Für User*innen, die Cloud-Lösungen bevorzugen und PDFs direkt im Webbrowser - ohne Desktop-Installation - bearbeiten wollen.- Foxit PDF Editor for Mobile - Für User*innen, die PDF-Dokumente von unterwegs mit einer App für iOS- oder Android-Geräte bearbeiten wollen.- Foxit Admin Console (https://www.foxit.com/de/admin-console/) - Zentrales Webportal für Administratoren zur unternehmensweiten Verwaltung von Foxit-Produkten und -Benutzer*innen.Mit der kostenlosen Testversion (https://appsource.microsoft.com/de-DE/product/office/WA200003703?exp=ubp8&tab=Overview) können sich Interessierte selbst von den Sicherheits- und Kollaborationsfunktionen von Foxit PDF Editor Cloud for Microsoft Teams überzeugen.Über FoxitFoxit ist ein führender Anbieter innovativer PDF- und eSignatur-Produkte und -Dienstleistungen, der Wissensarbeiter*innen hilft, ihre Produktivität zu steigern und mehr mit Dokumenten zu erreichen. Mit benutzerfreundlicher Desktop-Software, mobilen Apps und Cloud-Diensten können User*innen Dokumente mit den integrierten PDF-Editor- und eSign-Angeboten erstellen, bearbeiten, ausfüllen und unterschreiben. Softwareentwickler binden Foxits innovative PDF-Technologie über leistungsstarke, plattformübergreifende Software Developer Kits (SDK) in ihre Anwendungen ein.Foxit hat über 700 Millionen Anwender*innen und über 485.000 Kund*innen in mehr als 200 Ländern, von KMUs bis hin zu global agierenden Konzernen. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in der ganzen Welt, inklusive den USA, Asien, Europa und Australien. Die Europazentrale befindet sich in Berlin. Mehr über Foxit erfahren Sie unter https://foxit.com/de.