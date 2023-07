Foxit eSign eSignature jetzt auf Salesforce AppExchange verfügbar / Dokumente mit Foxit auf der Plattform erstellen, unterzeichnen und nachverfolgen und Geschäfts- und Vertragsabschlüsse beschleunigen

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce":

FREMONT, Kalifornien, USA (ots) -Foxit (https://foxit.com/de), ein führender Anbieter innovativer PDF- und eSignatur-Produkte und -Dienstleistungen, freut sich den Launch von Foxit eSign eSignature auf Salesforce AppExchange bekanntzugeben. Salesforce AppExchange ist der weltweit führende Marktplatz für Business Apps. Mit Foxits Lösung können User*innen digitale Verträge, Vereinbarungen sowie Formulare einfach erstellen und unterschreiben, um Geschäftsabläufe in einer digitalen Welt zu beschleunigen.Foxit eSign eSignature ist verfügbar im AppExchange unter: https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N4V00000JChbkUADFoxit eSign eSignature ermöglicht Benutzer*innen, mühelos Dokumente zu erstellen, zu unterschreiben und zur Unterschrift zu versenden, während der gesamte Signaturprozess bequem innerhalb der Salesforce-Plattform verfolgt werden kann. Mit Foxit eSign eSignature können Unternehmen das Onboarding von Kund*innen optimieren und die Customer Experience beim Signieren durch automatische Erinnerungen, Dokumentenaktualisierungen in Echtzeit, nahtlose Zusammenarbeit für schnelle Änderungen und eine auf die Markenidentität des jeweiligen Unternehmens zugeschnittene Oberfläche verbessern.Foxit hält hohe Sicherheitsstandards für globale Geschäftstransaktionen ein und setzt auf starke Verschlüsselungs- und Authentifizierungsmethoden, um den Schutz sensibler Informationen zu gewährleisten und Manipulationen sowie unbefugten Zugriff zu verhindern. Die benutzerfreundliche Oberfläche in Kombination mit einem Mobile-First-Ansatz ermöglicht User*innen von unterwegs und von jedem Betriebssystem aus zu unterschreiben, einschließlich iOS und Android. Darüber hinaus enthält Foxit eSign integrierte Tools zur Konvertierung gängiger eSign-Vorlagen verschiedener Anbieter und bietet mehrere Authentifizierungsmethoden, um weltweit rechtsverbindliche Signaturen zu gewährleisten, wobei die Möglichkeiten einfacher Signatur-Lösungen übertroffen werden.Susana De Abrew, Chief Strategy Officer bei Foxit, betont Foxits Engagement, das Wachstum und die Erweiterung des Ökosystems zu fördern: "Unser vorrangiges Ziel ist es, die Workflow-Automatisierungslösungen zu verbessern und zu optimieren, die maßgeblich zum Erfolg unserer Kund*innen und Partner*innen beitragen." De Abrew hebt außerdem hervor: "Foxit verfügt über langjährige Erfahrung in der Bereitstellung von Lösungen für sichere, vertrauenswürdige Dokumente und stellt diese Funktionen und dieses Fachwissen in einer eSign-Lösung bereit, die ihresgleichen sucht. Unternehmen können die konforme, sichere und vertrauenswürdige eSign-Lösung schnell einsetzen, um ihre digitale Transformation zu vollenden. Zudem unterstützt sie die Art und Weise, wie Arbeitnehmende mit ihren Arbeitgebenden, Kund*innen und Partner*innen zusammenarbeiten, um ihre Arbeit zu erledigen, Arbeitsverträge und Kaufverträge zu unterzeichnen sowie neue Geschäftspartner*innen in die Workflows einzubinden.""Wir freuen uns, Foxit eSign eSignature bei AppExchange begrüßen zu dürfen, da die Lösung Kund*innen ermöglicht, Geschäfte nahtlos und sicher abzuwickeln", so Alice Steinglass, Executive Vice President und General Manager, Platform, von AppExchange. "AppExchange entwickelt sich ständig weiter, um Kund*innen mit den richtigen Apps und Expert*innen für ihre Geschäftsanforderungen zu verbinden."Über Salesforce AppExchangeSalesforce AppExchange, der weltweit führende Marktplatz für Business Apps, ermöglicht Unternehmen, Entwickler*innen und Unternehmer*innen, sich auf völlig neue Weise zu entwickeln, zu vermarkten und zu wachsen. Mit mehr als 7.000 Einträgen, 11 Millionen Kundeninstallationen und 117.000 Bewertungen verbindet AppExchange Kund*innen aller Größen und Branchen mit installationsbereiten oder anpassbaren Anwendungen und Salesforce-zertifizierten Berater*innen, um jede geschäftliche Herausforderung zu lösen.Zusätzliche Ressourcen- Folgen Sie Salesforce auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/salesforce/) und Twitter (https://twitter.com/salesforce)- Folgen Sie Foxit auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/foxit-corporation/) und Twitter (https://twitter.com/foxiteurope)Salesforce, AppExchange und andere gehören zu den Marken von Salesforce.com, Inc.Über FoxitFoxit ist ein führender Anbieter innovativer PDF- und eSignatur-Produkte und -Dienstleistungen, der Wissensarbeiter*innen hilft, ihre Produktivität zu steigern und mehr mit Dokumenten zu erreichen. Mit benutzerfreundlicher Desktop-Software, mobilen Apps und Cloud-Diensten können User*innen Dokumente mit den integrierten PDF-Editor- und eSign-Angeboten erstellen, bearbeiten, ausfüllen und unterschreiben. Softwareentwickler binden Foxits innovative PDF-Technologie über leistungsstarke, plattformübergreifende Software Developer Kits (SDK) in ihre Anwendungen ein.Foxit hat über 700 Millionen Anwender*innen und über 485.000 Kund*innen in mehr als 200 Ländern, von KMUs bis hin zu global agierenden Konzernen. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in der ganzen Welt, inklusive den USA, Asien, Europa und Australien. Die Europazentrale befindet sich in Berlin. Mehr über Foxit erfahren Sie unter https://foxit.com/de.