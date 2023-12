Foxconn Technology, ist immer für eine Überraschung gut!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während 70 bis 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral betrachtet werden. Der RSI der Ftc zeigt einen Wert von 75 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen liegt bei 55,56, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die technische Analyse verwendet trendfolgende Indikatoren, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der für die Ftc-Aktie bei 54,82 TWD für die letzten 200 Handelstage liegt. Der letzte Schlusskurs von 52 TWD liegt deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 53,88 TWD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Ftc-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Ftc in den letzten Wochen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Anzahl der Beiträge zu einer Aktie gibt Anzeichen darüber, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Ftc wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine grundsätzlich neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Ftc in den letzten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält die Ftc-Aktie daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die Anlegerstimmung für Ftc mit einem "Neutral"-Rating bewertet.