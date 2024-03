Foxconn Technology Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Aktienanalyse, das die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf betrachtet. Für die Ftc-Aktie wird aktuell ein RSI-Wert von 77,78 angegeben, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung des Zeitraums auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 65, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung des RSI als "Schlecht".

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Ftc zeigt sich neutral, basierend auf Diskussionen in Foren und sozialen Medien der letzten Wochen. Weder positive noch negative Themen dominierten die Gespräche, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Bei der technischen Analyse der Ftc-Aktie mittels des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt sich ein Wert von 54,52 TWD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 49,8 TWD liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen, so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen bleibt unverändert, was zu einem neutralen Rating für die Ftc-Aktie führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein neutrales Rating für Sentiment und Buzz.