Foxconn Technology Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Die Ftc-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 54,87 TWD. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 51,5 TWD, was einem Unterschied von -6,14 Prozent entspricht. Aufgrund dessen erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt (54,22 TWD) als auch der 50-Tages-Durchschnitt (54,22 TWD) liegen unter den letzten Schlusskursen, was zu weiteren "Schlecht"-Bewertungen führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Ftc-Aktie beträgt 84, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Daher wird auch hier ein "Schlecht"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch ein "Neutral"-Rating, da die Bewertung der Aktie weder überkauft noch -verkauft ist.

Die Analyse der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten 30 Tagen keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Ebenso erfährt das Unternehmen keine signifikant erhöhte oder verringerte Aufmerksamkeit, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Beobachtung der Diskussionen in den sozialen Medien ergibt, dass die Marktteilnehmer und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten Tagen überwiegend neutral eingestellt waren. Dadurch wird auch hier eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung vergeben. Insgesamt erhält die Ftc-Aktie demnach ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.