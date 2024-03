Foxconn Technology Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die technische Analyse der Ftc-Aktie zeigt, dass sie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) des Wertes liegt bei 54,51 TWD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 53,7 TWD liegt, was einer Abweichung von -1,49 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 52,2 TWD weist eine Abweichung von +2,87 Prozent auf. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Ftc-Aktie zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (40,48 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (49,06 Punkte) deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien spiegelt ebenfalls eine neutrale Bewertung wider. Kommentare und Wortmeldungen der letzten zwei Wochen zeigen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert der Aktie, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In den letzten Wochen gab es auch keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild oder in der Diskussion über die Ftc-Aktie in den sozialen Medien. Daher wird auch in Bezug auf Sentiment und Buzz eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Zusammenfassend kann die Ftc-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des RSI, der Anleger-Stimmung und des Sentiments als "Neutral" eingestuft werden.