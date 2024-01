Foxconn Industrial Internet Aktie: Das wird teuer!

Der Aktienkurs von Foxconn Industrial Internet hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 58,51 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") einer Überperformance von 45,39 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt 19,48 Prozent, was bedeutet, dass Foxconn Industrial Internet aktuell 39,02 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Foxconn Industrial Internet liegt bei 63,16, was als "Neutral" eingestuft wird. Dies deutet darauf hin, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist mit 62 auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

In den sozialen Medien wurde Foxconn Industrial Internet in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ bewertet, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung als "Schlecht". Darüber hinaus wurden 4 "Schlecht"-Signale identifiziert, was die negativen Bewertungen bestätigt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Foxconn Industrial Internet-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 18,35 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 13,08 CNH deutlich darunter liegt. Eine ähnliche Situation ergibt sich beim gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt ergibt die Bewertung der verschiedenen Kategorien eine negative Gesamteinstufung für die Foxconn Industrial Internet-Aktie.