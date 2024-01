Foxconn Industrial Internet Aktie: Der absolute Knall!

Die Stimmung und das Interesse an der Aktie von Foxconn Industrial Internet haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Unsere Analyse ergibt daher eine neutrale Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer, was auf ein gesteigertes Interesse an der Aktie hindeutet. Deshalb erhält Foxconn Industrial Internet in diesem Bereich eine gute Bewertung und insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

In den letzten zwei Wochen wurde die Aktie von Foxconn Industrial Internet von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Schlecht". Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen ergab zudem überwiegend negative Themen rund um den Wert. Es wurden auch 4 berechenbare Signale herausgefiltert, die ebenfalls auf eine schlechte Bewertung hindeuten.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Aktie von Foxconn Industrial Internet im vergangenen Jahr eine Rendite von 58,51 Prozent erzielt, was 45,39 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt die Aktie 39,02 Prozent darüber, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt jedoch einen negativen Trend. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie liegt sowohl für die letzten 200 Handelstage als auch für die letzten 50 Handelstage deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs. Daher wird die Aktie von Foxconn Industrial Internet auch in diesem Bereich mit einem "Schlecht"-Rating versehen.